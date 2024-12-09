Виталий Бородин: «Образ Санты подрывает традиционные ценности России»

Виталий Бородин, основатель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» обратился в генпрокуратуру утверждает, что образ Санты, который стал популярным в недружественных России странах, фактически заменяет традиционного Деда Мороза.
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