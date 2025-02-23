Александр Беглов почтил память пожарных, погибших при исполнении служебного долга

Он возложил цветы к мемориалу «Ради жизни на земле» Сегодня, 23 февраля, в Санкт-Петербурге воздают дань памяти пожарным, погибшим при исполнении служебного долга – ровно 34 года назад пожар в гостинице «Ленинград» унес жизни девяти пожарных 11-й пожарной части Калининского района.