Александр Беглов почтил память пожарных, погибших при исполнении служебного долга

Он возложил цветы к мемориалу «Ради жизни на земле» Сегодня, 23 февраля, в Санкт-Петербурге воздают дань памяти пожарным, погибшим при исполнении служебного долга – ровно 34 года назад пожар в гостинице «Ленинград» унес жизни девяти пожарных 11-й пожарной части Калининского района.
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