Агония марионеток: Русский посол оценил ответ США на уничтожение "Ильюшина"

Посол России прокомментировал отправку Штатами на Украину новых высокоточных снарядов.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов дал комментарий по поводу отправки Соединёнными Штатами киевским властям новейших высокоточных снарядов GLSDB.
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