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Bloomberg: Байден перед уходом ужесточит санкции против российской нефти

Bloomberg: Байден перед уходом ужесточит санкции против российской нефти

В США обсуждают усиление санкционного давления на Россию, включая ограничения на экспорт нефти. По данным Bloomberg, администрация Джо Байдена рассматривает меры, которые могут затронуть как саму Россию, так и ее крупнейших покупателей — Индию и Китай.

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