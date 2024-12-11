Bloomberg: Байден перед уходом ужесточит санкции против российской нефти

В США обсуждают усиление санкционного давления на Россию, включая ограничения на экспорт нефти. По данным Bloomberg, администрация Джо Байдена рассматривает меры, которые могут затронуть как саму Россию, так и ее крупнейших покупателей — Индию и Китай.
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