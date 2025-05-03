В поселке Ростовской области объявлен режим ЧС

В районе поселка Целина Ростовской области, где зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата, в результате чего произошло возгорание двух жилых строений, введен режим чрезвычайной ситуации.
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