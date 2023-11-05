СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу

Киев заочно предъявил обвинение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщает RT. СБУ обвиняет главу РПЦ по статьям о «посягательстве на территориальную целостность Украины», об «отрицании вооруженной агрессии» и о «планировании и ведении агрессивной войны».