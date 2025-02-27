Беларусь ратифицировала договор о гарантиях безопасности Союзного государства с Россией

Минск, 26 февраля /Синьхуа/ -- Палата представителей /нижняя палата/ и Совет Республики /верхняя палата/ Национального собрания Беларуси в среду ратифицировали договор между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства двух стран.