Беларусь ратифицировала договор о гарантиях безопасности Союзного государства с Россией

Минск, 26 февраля /Синьхуа/ -- Палата представителей /нижняя палата/ и Совет Республики /верхняя палата/ Национального собрания Беларуси в среду ратифицировали договор между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства двух стран.
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