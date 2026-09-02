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ВС РФ нанесли удары по двум сухогрузам под Одессой

ВС РФ нанесли удары по двум сухогрузам под Одессой Российские военные продолжают планомерно наносить удары по объектам морской и наземной .

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