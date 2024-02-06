В четырех регионах России открыты мемориальные доски в память о погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудниках Следственного комитета

На зданиях военных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации по Самарскому, Еланскому и Саратовскому гарнизонам, где проходили военную службу подполковник юстиции Дмитрий Александрович Кацуба, майор юстиции Дмитрий Алексеевич Катайкин и капитан юстиции Никита Сергеевич Кривцов соответственно, а также на фасаде калининградского колледжа, который окончил младший сержант Олег Олегович Лебедев, открыты мемориальные доски, призванные увековечить память о военнослужащих Следственного комитета Российской Федерации, погибших при исполнении служебного долга.
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