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Роботы-пожарные, беспилотники-саперы: всё о «Комплексной безопасности» в Казани

Роботы-пожарные, беспилотники-саперы: всё о «Комплексной безопасности» в Казани

Сегодня в Казани впервые открылся международный салон «Комплексная безопасность». Гостям из разных регионов России и стран мира показали выставку новейшей техники и соревнования пожарных.

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