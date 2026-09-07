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FiNE NEWS

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Роман Михраби исполнил песню Максима Фадеева и Марии Захаровой «Взлетаем на грозу»

4 сентября состоялась премьера песни «Взлетаем на грозу», написанной продюсером Максимом Фадеевым на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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