Роман Михраби исполнил песню Максима Фадеева и Марии Захаровой «Взлетаем на грозу»

4 сентября состоялась премьера песни «Взлетаем на грозу», написанной продюсером Максимом Фадеевым на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.
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