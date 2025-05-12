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SPLETNIK

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Милла Йовович показала редкие фото с дочерьми и матерью Галиной Логиновой

Милла Йовович показала редкие фото с дочерьми и матерью Галиной Логиновой

49-летняя Милла Йовович опубликовала семейные фото по случаю Дня матери. На архивных кадрах звезда "Пятого элемента" позирует с дочерьми Эвер, Дашиэл и Ошин от супруга Пола Андерсона.

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