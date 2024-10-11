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Юлия Вавилова опубликовала фото с Павлом Дуровым и спровоцировала слухи о свадьбе

Юлия Вавилова опубликовала фото с Павлом Дуровым и спровоцировала слухи о свадьбе

Криптокоуч и подруга Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала в своём телеграм-канале новое фото с основателем Telegram Павлом Дуровым: накануне они вместе отметили его 40-летие.

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