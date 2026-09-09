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Мостовой: «Спартак» с этим составом обязан бороться за чемпионство. И, скорее всего, так и будет»

Мостовой: «Спартак» с этим составом обязан бороться за чемпионство. И, скорее всего, так и будет»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что московский «Спартак» с текущим составом должен бороться за первое с 2017 года чемпионство.

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