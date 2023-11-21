Шольц предлагает Путину сдаться

Надо было слушать Черчиля который предлагал кастрировать всех немцев. Не появился бы такой урод как Шольц.

YYYYYYY XXXXXXX

Сходство мнений, только хотел написать про него тупорылый, а меня опередили. Ведь так и есть, этот Шольц тупорылый долб.. б.