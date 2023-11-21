Германия с упорством осла предлагает России перемирие на невыгодных условиях — но ситуация скоро поменяется Дмитрий Родионов На фото: президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (слева направо) (Фото: dpa/picture-alliance/TASS) Материал комментируют: Иван Мезюхо Михаил Игнатов Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным.
Шольц предлагает Путину сдаться
Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
Надо было слушать Черчиля который предлагал кастрировать всех немцев. Не появился бы такой урод как Шольц.
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14 час.
Ф
Фил
Да какой степени Шольц ТУПОРЫЛЫЙ.
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5 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Сходство мнений, только хотел написать про него тупорылый, а меня опередили. Ведь так и есть, этот Шольц тупорылый долб.. б.
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4 час.
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