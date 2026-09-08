Вятка Областная
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Вятка Областная

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Львы могут испытать разочарование, а Весов ждет неожиданная встреча: гороскоп на среду, 9 сентября

Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 сентября. Овен Вас ожидает важный день. Идеи, которые у вас сегодня появятся, могут положить начало большим жизненным переменам.

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