Энтони Эдвардс поставил сверху через Джарена Джексона

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс исполнил эффектный данк в матче с «Мемфисом» (111:100). На первых минутах встречи Эдвардс прорвался под кольцо и поставил сверху через форварда «Гризлис» Джарена Джексона.
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