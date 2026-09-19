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Омбудсмен Ямала проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Омбудсмен Ямала проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук во второй день голосования, 19 сентября, посетил избирательный участок и отдал свой голос на выборах депутатов Госдумы РФ и Тюменской областной думы.

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