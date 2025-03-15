В РФ возобновились продажи топовых Hyundai Sonata за 4,3 млн рублей

Российский авторынок привлек нового интересного игрока – Hyundai Sonata 2025. Дилеры в России уже начали принимать заказы на этот бизнес-седан, который предлагает достойную конкуренцию популярной Toyota Camry XV80.
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