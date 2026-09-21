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MeMo-Logic

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Котенок проехал из Нью-Джерси до Джорджии в бампере автомобиля: его обнаружили случайно по свисающей лапке

Котенок проехал из Нью-Джерси до Джорджии в бампере автомобиля: его обнаружили случайно по свисающей лапке

В США котенок проехал в бампере автомобиля около 800 миль (1 287 км) .

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