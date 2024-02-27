Пресс-центр для предстоящих сессий ВСНП и ВК НПКСК приступил к работе

Пекин, 27 февраля /Синьхуа/ -- Пресс-центр для предстоящих ежегодных сессий Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ официально приступил к работе во вторник в отеле Media Center Hotel в Пекине.