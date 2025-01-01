Украинская армия фактически разбежалась, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. «При дезертирстве в 20 и более тысяч в месяц и аналогичных объёмах призыва — армия уже разбежалась», — цитирует его РИА Новости.
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