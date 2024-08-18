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В кастрюльке

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Пирожки с картошкой, как пышки. Рецепт на кефире: научила всех подруг так готовить

Пирожки с картошкой, как пышки. Рецепт на кефире: научила всех подруг так готовить

Пирожки с картошкой – это одно из самых популярных и любимых блюд в русской кухне. Эти аппетитные, мягкие и сытные изделия из теста давно завоевали сердца многих людей благодаря своему простому, но в то же время универсальному рецепту.

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