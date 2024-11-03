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Деанджело про обмен из «Каролины» в 2022-м: «Не договорились об условиях контракта. Я хотел в «Филадельфию», команду из родного города, но период там сложился неудачно»

В июле 2022 года защитник перешел из «Харрикейнс» в «Филадельфию». За новый клуб он провел один сезон, набрав 42 (11+31) очка за 70 матчей при полезности «минус 27».

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