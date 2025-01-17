Решение принято: Германия поставит Украине машины Boxer

Проясняется ситуация вокруг возможных поставок немецких бронемашин Boxer на Украину. Правительство Германии несколько лет не могло принять решение, но теперь все же планирует передать Киеву партию такой техники.
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