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Федоров: в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучало 144 взрыва

Федоров: в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучало 144 взрыва

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале написал, что в ночь на 5 ноября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.

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