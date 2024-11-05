Федоров: в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучало 144 взрыва

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале написал, что в ночь на 5 ноября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.
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