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Роскошные кольца и отменённые свадьбы: почему сорвались помолвки 25-летних детей Александра Малинина

Роскошные кольца и отменённые свадьбы: почему сорвались помолвки 25-летних детей Александра Малинина

Красивые помолвки в европейских столицах, престижное образование и роскошные ювелирные украшения — казалось, жизнь младших детей Александра Малинина складывается по безупречному сценарию.

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