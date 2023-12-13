Почти 5 тысяч детей с диабетом в Москве обеспечили датчиками глюкозы

РИАМО - 13 дек. В столице расширили программу поддержки детей с диабетом первого типа. Почти 5 тысяч горожан младше 18 лет на сегодня обеспечены датчиками и сенсорами для непрерывного мониторинга глюкозы в количестве 85 тысяч штук, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.