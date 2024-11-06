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"Это самые настоящие карательные рейды": Собчак распространила жалобы цыган после русского бунта в Коркино

"Это самые настоящие карательные рейды": Собчак распространила жалобы цыган после русского бунта в Коркино

via.pro - СМИ «Это самые настоящие карательные рейды»: глава цыганской диаспоры высказалась. Конфликт в Челябинской области приобрел настолько напряженный характер, что едва не превратился в настоящую борьбу за выживание для цыганской диаспоры.

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Комментарии
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И
Искандер
Жалистно так заплакали...
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