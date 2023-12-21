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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Израиль запустил проект канала «Бен-Гурион» одновременно с операцией в Газе, совпадение? Не думаем и вот почему...

Израиль запустил проект канала «Бен-Гурион» одновременно с операцией в Газе, совпадение? Не думаем и вот почему...

Проект «Бен-Гурион» возник не вчера, в 1855 году, а в 1963 появилась трасса и обоснование. С тех пор Израиль несколько раз возвращался к этой идее (в 2021 объявил о готовности проекта), и вот сейчас, в разгар конфликта с Сектором Газа, несмотря на потери, заявил о начале стройки.

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