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Студенты геологических вузов приехали в Уфу на чемпионат

Студенты геологических вузов приехали в Уфу на чемпионат

По исходным геохимическим данным найти рудное тело, определить, каким живым организмам принадлежали ископаемые останки (фоссилии), пройти геологический маршрут, ориентируясь по компасу, - это и многое другое предстояло выполнить участникам состязания "Геовызов-2023" в Уфе.

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