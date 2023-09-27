Студенты геологических вузов приехали в Уфу на чемпионат

По исходным геохимическим данным найти рудное тело, определить, каким живым организмам принадлежали ископаемые останки (фоссилии), пройти геологический маршрут, ориентируясь по компасу, - это и многое другое предстояло выполнить участникам состязания "Геовызов-2023" в Уфе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии