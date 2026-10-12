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Retail Media в России: как меняется рынок в 2026 году

Retail Media в России: как меняется рынок в 2026 году

Публикуем вторую из шести экспертных колонок, которые для AdIndex подготовили ключевые игроки индустрии.

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