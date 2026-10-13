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Картину Уинстона Черчилля стоимостью около 55,5 млн рублей выставили на торги

Картину Уинстона Черчилля стоимостью около 55,5 млн рублей выставили на торги

Фрагмент картины Уинстона Черчилля «Амариллис» (1948) Натюрморт Уинстона Черчилля «Амариллис» выставили на аукцион Christie's в Лондоне.

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