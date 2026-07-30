Дмитрий Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Россия подошла к важному этапу спецоперации. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, обращаясь к участникам молодежного форума «Гвардейск», отправляющимся добровольцами в зону СВО.
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