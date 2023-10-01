Гигиена сна: три правила, которые помогут спать лучше

Последние рекомендации врачей — спать необходимо не меньше семи часов в сутки. Хороший сон помогает сохранить здоровье сердца, нервной системы, не переедать и соответственно снизить риск ожирения и развития диабета второго типа.
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