Более 3 тысяч пенсионеров присоединились к проекту «Активное долголетие» в Коломне

В Коломне участниками проекта «Активное долголетие» стали более трех тысяч человек. Новое направление клуба в Коломне — петанк — настолько полюбился людям серебряного возраста, что на областных соревнованиях команда из Коломны заняла первое место.
В Коломне участниками проекта «Активное долголетие» стали более трех тысяч человек. Новое направление клуба в Коломне — петанк — настолько полюбился людям серебряного возраста, что на областных соревнованиях команда из Коломны заняла первое место.
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