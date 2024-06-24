Певица Полина Гагарина рассказала, что ей предлагали полететь в космос

Певица Полина Гагарина в шоу «Однажды» призналась, что у нее был шанс полететь в космос. По словам артистки, ей предлагали участие в кастинге космического проекта, но она отказалась, объяснив, что, несмотря на все успехи на сцене, в реальности она не выдержала бы центрифугу.