Певица Полина Гагарина рассказала, что ей предлагали полететь в космос

Певица Полина Гагарина в шоу «Однажды» призналась, что у нее был шанс полететь в космос. По словам артистки, ей предлагали участие в кастинге космического проекта, но она отказалась, объяснив, что, несмотря на все успехи на сцене, в реальности она не выдержала бы центрифугу.
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