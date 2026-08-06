Политика как он...
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Политика как она есть

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Депутат Шарманашвили прокомментировал фейки о туристах из РФ

Депутат Шарманашвили прокомментировал фейки о туристах из РФ

Люди, которые с помощью фейковых аккаунтов распространяют ложь о том, что якобы российские туристы находятся в опасности в Грузии и им не рады, выполняют заказ иностранных покровителей и заинтересованы в экономическом коллапсе республики.

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