Депутат Шарманашвили прокомментировал фейки о туристах из РФ

Люди, которые с помощью фейковых аккаунтов распространяют ложь о том, что якобы российские туристы находятся в опасности в Грузии и им не рады, выполняют заказ иностранных покровителей и заинтересованы в экономическом коллапсе республики.
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