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40 мигрантов захватили бани в Москве и не пускают туда русских помыться

40 мигрантов захватили бани в Москве и не пускают туда русских помыться

Полиция задержала мигрантов, которые захватили контроль над банями и пускали туда только своих.В Москве полиция задержала 40 мигрантов, которые заняли баню и не разрешали русским посетителям заходить в нее.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Это уже выше понимания нормального человека. В своей стране спрашивать разрешения попасть в баню… не смешно.😡😡😡
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