Геймеры назвали любимые жанры видеоигр

Российские геймеры всегда имели определенные предпочтения в жанрах видеоигр. По результатам исследования онлайн-школы XYZ School, RPG (Role-Playing Game) оказался наиболее популярным жанром среди геймеров, их выбор остановился на 88 процентах.
Российские геймеры всегда имели определенные предпочтения в жанрах видеоигр. По результатам исследования онлайн-школы XYZ School, RPG (Role-Playing Game) оказался наиболее популярным жанром среди геймеров, их выбор остановился на 88 процентах.
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