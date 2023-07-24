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Геймеры назвали любимые жанры видеоигр

Геймеры назвали любимые жанры видеоигр

Российские геймеры всегда имели определенные предпочтения в жанрах видеоигр. По результатам исследования онлайн-школы XYZ School, RPG (Role-Playing Game) оказался наиболее популярным жанром среди геймеров, их выбор остановился на 88 процентах.

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