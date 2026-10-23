Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, март 2018 года © Артем Сизов/"Газета.Ru"Центральный банк РФ предполагает, что средняя ключевая ставка в следующем году составит от 12,5% до 13,5% годовых.
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