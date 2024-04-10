Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц при взлете

Воскресный день оказался неприятным для пассажиров одного из рейсов авиакомпании Jetstar Airways. Во время взлета самолет столкнулся со стаей австралийских пустельг, сообщили в Telegram-канале Aviaincident.
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