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Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц при взлете

Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц при взлете

Воскресный день оказался неприятным для пассажиров одного из рейсов авиакомпании Jetstar Airways. Во время взлета самолет столкнулся со стаей австралийских пустельг, сообщили в Telegram-канале Aviaincident.

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