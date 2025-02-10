Экономисты назвали причину, по которой ключевая ставка ЦБ РФ в феврале может быть снижена Рисунок нейросетиНа текущей неделе ЦБ РФ будет принимать первое в текущем году решение по ключевой ставке.
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Экономисты назвали причину, по которой ключевая ставка ЦБ РФ в феврале может быть снижена Рисунок нейросетиНа текущей неделе ЦБ РФ будет принимать первое в текущем году решение по ключевой ставке.
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