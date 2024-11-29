Олег Гордиевский: величайший шпион, о котором никто никогда не слышал

Он спас мир от ядерной войны и был приговорен в СССР к смертной казни. «Пионер» (по классификации НАТО SS-20) — советский подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с твердотопливной двухступенчатой баллистической ракетой средней дальности Сейчас в это уже трудно поверить, но в семидесятых конфликт начался с технического превосходства СССР.