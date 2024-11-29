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  • Ингерман Ланская
    полу-грамотный пиндосный актёришка выставил всё пол-литр-бюро идиотами... и это с Самым Лутчим Абразаваньем чинуши бы...Олег Гордиевский:...
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Олег Гордиевский: величайший шпион, о котором никто никогда не слышал

Олег Гордиевский: величайший шпион, о котором никто никогда не слышал

Он спас мир от ядерной войны и был приговорен в СССР к смертной казни. «Пионер» (по классификации НАТО SS-20) — советский подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с твердотопливной двухступенчатой баллистической ракетой средней дальности Сейчас в это уже трудно поверить, но в семидесятых конфликт начался с технического превосходства СССР.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
полу-грамотный пиндосный актёришка выставил всё пол-литр-бюро идиотами... и это с Самым Лутчим Абразаваньем чинуши были😂
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13 час.
Valery Roman
Аффтар баклан! Намешал такой мешанины...
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4 час.

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