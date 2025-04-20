Поздравление губернатора ЯНАО Д.А. Артюхова с праздником Светлого Христова Воскресения

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю Вас со светлым праздником Воскресения Христова! Пасха – это время духовного обновления, когда мы вспоминаем о вечных ценностях, которые лежат в основе нашей жизни: любви, милосердии, сострадании и прощении.