Выяснилось, к чему приводит веганская диета во время беременности

Ученые выяснили, влияют ли растительные диеты на течение беременности и роды. Оказалось, что женщины-веганы во время беременности могут столкнуться с повышенным риском развития преэклампсии и рождения новорожденных с меньшим весом.
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