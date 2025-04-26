Российские хоккеисты и бойцы сразились на льду Москвы в уникальном турнире

В Москве прошел второй этап боев на льду с участием 20 спортсменов из России и Белоруссии. Турнир, организованный Всероссийской федерацией боев на льду, продемонстрировал преимущество бойцовских навыков в уникальном российском виде спорта.
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