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Россиян предупредили о вреде популярного за новогодним столом напитка

Россиян предупредили о вреде популярного за новогодним столом напитка

Шампанское в ночь с 31 декабря на 1 января — традиция и радость для многих, однако этот напиток является самым вредным за новогодним столом, считает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Как говорится,никто не пьёт под Новый год шампанское вёдрами,и один-два бокала роли не играют
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12 час.

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