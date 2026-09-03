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3 сентября 1883 года умер Иван Сергеевич Тургенев

3 сентября 1883 года умер Иван Сергеевич Тургенев

Для русского читателя имя Ивана Сергеевича Тургенева навсегда связано с дворянскими гнездами, тургеневскими девушками и очарованием увядающих усадеб.

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