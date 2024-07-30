Экс-мэр Тынды получила шесть лет колонии за злоупотребление полномочиями

В Тынде экс-мэр Марина Михайлова была приговорена к шести годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями, невыплату пенсий и невыполнение решений суда, сообщили в Telegram-канале Амурского областного суда.
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